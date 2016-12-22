Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'in kontratı, yönetim tarafından uzatılacak. Başkan Aziz Yıldırım, tecrübeli file bekçisini, futbol kariyerini sonlandırmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte yönetimsel anlamda görevlendirmeyi düşünüyor.

ÖNCE ABD SONRA İNGİLTERE

Amk'nın haberine göre; milli kaleci, bu nedenle sezon biter bitmez eğitim almak için yurtdışına gidecek. Volkan önce yabancı dil öğrenmek için ABD'ye gidecek, sonra İngiltere'de antrenörlük eğitimi alacak.

HEDEFİ 571 MAÇ

Teknik Direktör Advocaat ile sürekli görüş alışverişinde bulunan tecrübeli file bekçisi, hocasının tecrübelerinden yararlanıp antrenman metotları ve çalışma stilleri hakkında not alıyor. Öte yandan 40 yaşına kadar oynamak istediğini sürekli dile getiren Volkan'ın, 571 maçla F.Bahçe'de en çok forma giyen futbolcu rekorunu elinden bulunduran Müjdat'ı geçmek istediği belirtildi. Tecrübeli kaleci şu ana kadar 485 kez sarılacivertli formayı giydi.