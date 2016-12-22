Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Jan Durica ilginç açıkmalarda bulundu. Trabzonspor Dergisi’ne konuşan 35 yaşındaki Çek stoper, bulundukları konumdan dolayı takım olarak mutlu olmadıklarını söyledi. Yüzlerinin gülmediğini ancak zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Durica, “Yeni kurulan takımlara biraz zaman gerekiyor. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuz iyileşiyor. Örnek vermek gerekirse Beşiktaş maçında çok iyi oynadık ama bazı hakem hataları nedeniyle sonuç ortada” ifadelerini kullandı. Takımda çok iyi oyuncular olduğunu belirten Durica, “Kaptan Onur’un yanı sıra iyi genç futbolcular kadroda bulunuyor. Çok sayıda yeni oyuncu takıma katılmış durumda. Adım adım ilerleyeceğimizi ve iyi bir takım birlikteliğine kavuşacağımızı düşünüyorum. Şu anda sürecin içerisindeyiz” diye konuştu.



Trabzon’da jübile istiyor

Uzun süren futbol hayatını Trabzon’da tamamlamak istediğini belirten Jan Durica, “Bu sezon başında menajerim bana Trabzonspor’un teklifinden bahsetti. Sonrasında teknik direktörümüz Ersun Yanal ile bir görüşme yaptım ve bu görüşmede ne istediğini ve nasıl bir yapılanma olduğunu anlattı. Karşılaştığım projeler sonrasında kafamda hiçbir soru işareti kalmadı ve direkt olarak Trabzonspor’u seçtim. Kariyerimi de burada tamamlamak istiyorum. Sonuç olarak Trabzonspor’da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu süreçte çok teklifler aldım. Özellikle Çek Ligi’nden ciddi teklifler vardı. Tüm teklifler sonrası değerlendirme yaptım, ailemle görüştüm ve sonunda Trabzonspor’u tercih ettim” dedi.



Trabzon tam istediğim gibi bir yer

Trabzon’un sakin ve sessiz bir şehir olduğunu belirten Durica, “Böyle olmadığı için Moskova’yı sevmezdim. Çünkü 20 milyon insan ve çok fazla trafik vardı. Bu nedenle Trabzon hem benim için hem de ailem için çok iyi. Deniz kenarında bir evimiz var. Bebeğimizi güzel bir ortamda büyütüyoruz. Moskova ve İstanbul gibi şehirlerde insanlar çok sinirli ve stresli oluyor. Trabzon’da insanlar daha sıcakkanlı ve arkadaş canlısı” açıklamalarında bulundu.



Yanal çok karakterli bir hoca

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın çok karakterli ve işini disiplinli yapan bir teknik adam olduğunu belirten Jan Durica, “Arada bizi esprilere boğuyor. Ayrıca oyuncularla bire bir görüşmeler yapıyor, bizlerin fikirlerini alıp takımın durumunu soruyor. Bu bana göre çok önemli. Kötü sonuçlar sonrası ise çok üzülüyor. Trabzonspor için her zaman daha iyisini yapmak ve takımı yukarıya taşımak istiyor” dedi.

Fırtına kupada moral arıyor

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda oynadığı iki maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Trabzonspor, bugün 3. Lig takımı Kızılcabölükspor’u mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Saat 18.30’da Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Özgüç Türkalp yönetecek. Ersun Yanal’ın sıkışık fikstür nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.



Taraftara özel ajanda

Trabzonspor Kulübü, taraftarlar için ‘Bize her gün Trabzon’ sloganıyla 2017 yılına ait özel içerikli ajandayı TS Club’larda satışa çıkardı. Ajandanın için bordo-mavili kulübün unutulmaz hatıraları, maçları ve her biri efsane mertebesine yükselmiş eski futbolcularıyla ilgili bilgiler yer alıyor.