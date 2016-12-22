Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer her daim gündeminde tuttuğu yıldız oyuncu için yeniden harekete geçti. Başkan Muharrem Usta’nın bu gece Rusya’ya giderek gurbetçi oyuncuyla bir görüşme yapması bekleniyor. Bayern Münih takımında kiralık olarak forma giyen Serdar Taşçı’nın Spartak Moskova ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 9 maçta forma giyebildi.