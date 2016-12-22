Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cleveland Cavaliers 113 - 102 Milwaukee Bucks

Gecenin ilk maçında Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bukcs'ı 113-102 mağlup etti. Cavaliers'ta LeBron James 29 sayı attı ve 9 ribaundluk performans gösterdi. Kyrie Irvimng ise 31 sayı attı ve 13 asist yaptı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Jabari Parker ise 27 sayıyla takımına katkı verdi.

Atlanta Hawks 84 - 92 Minnesota Timberwolves

Düşük skorlu geçen karşılaşmayı deplasman ekibi Minesota Timberwolves 92-84 kazanmayı başardı. Timberwolves'ta Wiggins 19 sayıyla takımının en skoreri oldu. Towns ise 17 sayı ve 18 riband ile double-double yaptı. LaVine de 18 sayı attı.

Hawks'ta ise Schroder 21 sayı attı. Millsap ise 18 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı. Muscala 16 sayı attı.

Detroit Pistons 86 - 98 Memphis Grizzlies

Gecenin bir diğer maçında Memphis Grizzlies, Detroit Pistons'ı 98-86 mağlup etti. Grizzlies'ta Marc Gasol 38 sayı attı. Green 10 sayı, 9 ribaund ile oynadı.

Pistons'ta ise Reggie Jackson ve Jon Leuer 18'er sayıyla oynadı. Drummond 13 sayı ve 19 ribaund ile double-double yaptı.

Chicago Bulls 97 - 107 Washington Wizards

Washington Wizards deplasmanda Chicago Bulls'u 107-97 mağlup etmeyi başardı. Wizards'ta John Wall 23 sayı, 6 ribaund ve 9 asist üretti. Gortat 14 sayı, 11 asistle double-double yaptı.

Bulls'ta ise Jimmy Butler 20 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı. Gibson ise 17 sayı, 11 ribaund üretti. Dwayne Wade ise 19 sayı attı.

New Orleans Pelicans 110 - 121 Oklahoma City Thunder

Gecenin bir diğer maçında Oklahoma City Thunder deplasmanda New Orelans Pelicans'ı 121-110 mağlup etti. Thunder'da Russel Westbrook 42 sayı attı ve 10 ribaund aldı. Abrines ise 18 sayı attı.

Pelicans'ta ise Anthony Davis 34 sayı attı ve 15 ribaund aldı. Holiday'in 23 sayı, 10 asistlik performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

Phoenix Suns 111 - 125 Houston Rockets

James Harden'ın 27 sayı, 14 asistle oynadığı mücadeleyi Houston Rockets 125-111 kazandı. Eric Gordon 24 sayı atarken Beverley 18, Harrel 17, Ryan Anderson 15 sayı attı.

Suns'ta Devin Bookers 28 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle oynadı. Warren 19 sayı. Knight ise 17 sayı üretti.

Utah Jazz 93 - 94 Sacramento Kings

Son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Sacramento Kings 94-93 kazandı. Kings'te DeMarcus Cousins 21 sayı, 8 ribaund ile oynadı. Ty Lawson 19 sayı attı.

Jazz'da Hayward 28 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı. Rudy Gobert de 17 sayı, 14 ribaund ile double-double yapan bir diğer isim oldu.