Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray yönetimi, camiadaki beklentileri karşılayamayan teknik direktör Jan Olde Riekerink'in geleceği hakkındaki kararı verdi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, UEFA kısıtlaması nedeniyle devre arasında beklenen transferleri yapma şanslarının çok az olması, Serdar Aziz gibi kilit bir ismin sezonu sonuna kadar sakatlanması, golcü Sigthorsson'un ancak ligin ikinci devresinde forma giyebilecek olması gibi sebepler yüzünden yeni teknik direktöre sıcak bakmadıkları ortaya çıktı.

"TAKIM YARIŞI GÖTÜRÜR"

Yönetimin kendi aralarında yaptıkları toplantıda takviyeye ihtiyaç olmasına rağmen bu kadronun yarışı götürebilecek kalitede olduğu görüşünde birleştikleri de belirtildi. UEFA kısıtlamaları ile beklenen yeni hocaya ödenek ayrılmasının güçlükleri konusunda da fikir alış verişinde bulunan yöneticilerin, Riekerink'e sezon sonuna dek tam destek verecekleri öğrenildi.

FATURA RIEKERINK'E ÇIKARILMIŞTI

Sarı-kırmızılı camiada, alınan sonuçlar sonrası fatura genelde Riekerink'e çıkarılmış, Hollandalı hocanın yetersizliği masaya yatırılmıştı.