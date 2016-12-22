Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, bugünden itibaren 26 Aralık Pazartesi gününe kadar oynanacak tüm futbol karşılaşmalarından önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtilerek, "Dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.