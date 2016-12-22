İspanyol basın organı Onda Cero'ya göre Real Madrid daha önceden de ilgilendiği ancak alamadığı Belçikalı kaleciyi gelecek sezondan itibaren renklerine bağlayacak.
Courtois'nın Chelsea ile olan sözleşmesi 2019'da sona eriyor.
Eflatun-beyazlı ekibin bu transferi, diğer iki kalecisinin 30 yaşında olması nedeniyle kalenin geleceğini genç bir isme teslim etmek için yaptığı öğrenildi.
Bilindiği gibi Madrid takımının 2 dönemlik transfer cezası CAS tarafından 1 döneme indirilmişti. Bu sayede Real Madrid 2017 yazından itibaren transfer yapabilecek.