Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB Memenen geniş özeti ve golleri haberimizde. Fenerbahçe'yi konuk eden Menemen kendi evinde 1- 0 mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor, ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. C Grubu'nda oynadığı 2 maçın ardından aldığı bir galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından 3 puanla 2. sırada bulunan Menemen Belediyespor, kupada henüz galibiyetle tanışamayan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'yi sağasında ağırladı. 'Menemen Belediyespor Fenerbahçe maç sonucu. Menemen Fenerbahçe geniş özet izle, Fenerbahçe Menemen maçı özeti ve golleri izle. FB, Menemen golleri izle. gibi aradığınız detaylara sizler için hazırladığımız, Menemen 0-1 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET (FB, MENEMEN Skoru, Özeti ve Golleri)​ başlıklı haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte Menemen Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar...

MENEMEN BELEDİYESPOR 0 - 1 FENERBAHÇE

M.S.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti. Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı.

M.S.Karşılaşmada son düdük çaldı. Fenerbahçe Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

90'Murat'ın kullandığı kornerde Ozan topu karşıladı. Devam eden atakta Murat tekrar ortasını yaptı ancak top Fabiano'da kaldı.

90'Fenerbahçe savunmasını arkasına gönderilen pasta Skrtel topu dışarıya gönderdi. Ev sahibi takım korner kullanacak.

90'Aatif'ın pasında Stoch kaleciyle karşı karşıya ancak pozisyon ofsayt.

90'Stoch ceza sahası içinden şutunu çekti ancak top kaleye yönelmedi ve ters kanattan taca çıktı.

90'Abdullah'ın soldan yaptığı ortayı Ozan karşıladı. Devam eden atakta topu alan Abdullah yine ortasını yaptı ancak bu top doğrudan dışarıya gitti.

90'Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

90'Fenerbahçe'de Abdurrahman yerini Yiğithan'a bıraktı.

89'Fenerbahçeli futbolcular son dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

88'Aatif'in kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

88'Aatif'ın uzaktan çektiği şut savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

87'İsmail'in sol kanattan yaptığı ortayı Ertuğrul karşıladı. Devam eden atakta Ozan'ın şutu kalecide kaldı.

86'Abdullah'ın ceza alanı dışından çektiği şut üstten dışarıya gitti.

85'Aatif sağ kanatta iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı ancak savunma topu karşıladı.

84'Yasin'e faul yapan Ozan sarı kart gördü.

84'Stoch'un kullandığı kornerde Amir yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

83'Stoch'un kullandığı kornerde savunma topu dışarıya gönderdi. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

83'Stoch'un kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Aatif'in şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

82'Fernandao soldan ceza sahasına girmek isterken Veli ona müdahale etti ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

81'Aatif'in kullandığı ikinci kornerde savunma yine topu uzaklaştırmayı başardı.

80'Aatif'in kullandığı korneri savunma karşıladı. Devam eden atakta top dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

79'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan pasta Fernandao hareketlendi ve topu aldı. Fernandao kaleciyle karşı karşıya kalacakken Veli araya girdi ve topu dışarıya gönderdi. Fenerbahçe korner kullanacak.

78'Savaş'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fernandao'nun vuruşu yandan dışarıya gitti.

77'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

76'Menemen Belediyespor'da Mert Hakan çıktı. Gökhan Ünal oyuna dahil oldu.

75'Topla oynama oranları: Menemen Belediyespor %47 Fenerbahçe %53

74'Yasin'in sol kanattan yaptığı ortada Ahmet topun gelişine vurdu. Top yandan dışarıya gitti.

73'Abdullah sol kanatta Savaş'tan sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortası Fabiano'da kaldı.

72'Veli savunmanın arkasına koşu yapan Ahmet'i düşündü ancak pozisyon ofsayt.

71'Menemen Belediyespor savunmasının arkasına atılan pasta Stoch topu aldı. Stoch kaleciyle karşı karşıya kalacakken savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

70'İsmail'in kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti. Pozisyon sırasında ceza sahasında yerde kalan Fernandao yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.

69'Fernandao'ya faul yapan Veli sarı kart gördü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

68'Mustafa'nın kullandığı kornerde Fabiano çıktı ve topu aldı.

68'Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı. Devam eden atakta Yasin bu kez soldan ortasını yaptı. Onun yaptığı ortada ceza alanında oluşan karambol sonrası Abdurrahman topu dışarıya gönderdi. Menemen Belediyespor korner kullanacak.

67'Efe sağ kanatta hareketlenen Mert Hakan'ı düşündü ancak pozisyon ofsayt.

66'Menemen Belediyespor'da Erman çıktı. Ahmet Arı oyuna dahil oldu.

65'Stoch'un kullandığı kornerde Skrtel'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

64'Ozan rakiplerinden sıyrılmak isterken Yasin topa müdahale etti ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

64'Abdurrahman'ın pasında topla buluşan Aatif kaleyi düşündü. Onun şutunda Amir kalesinde başarılı.

63'İbrahim sağ kanatta hareketlenen Murat'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.

62'Efe'nin geri pasında top yavaş kaldı. Ozan araya girmek istedi ancak Amir zamanında kalesini terk ederek tehlikeyi önledi.

61'İki futbolcunun tedavisi tamamlandı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

60'İsmail ve Murat çarpıştı. İki futbolcuda sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

59'Mustafa'nın pasında ceza sahasında buluşan Mert Hakan ortasını yaptı. Onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

58'Aatif ilerde hareketlenen Fernandao'yu düşündü ancak Veli zamanında araya girdi.

57'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda şiddetli rüzgarında etkisiyle pas yapmakta zorlanıyor.

56'Roman Neustadter ilerde hareketlenen Salih'i düşündü ancak Efe zamanında araya girdi ve topun Salih'e gelmesini engelledi.

55'Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Abdullah'ın vuruşu dışarıya gitti.

54'Mustafa'ya faul yapan Savaş sarı kart gördü. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak.

54'Fenerbahçe'de Ozan ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oynayın dedi.

53'Menemen Belediyespor ikinci yarıya çok iyi başladı. Ev sahibi takım üst üste tehlikeli atak geliştirdi.

52'Mustafa'nın kullandığı kornerde Veli Skrtel'e faul yaptı.

52'Yasin soldan orta yapmak isterken Savaş araya girdi ve topu dışarıya gönderdi. Menemen Belediyespor korner kullanacak.

51'Hakan'ın kullandığı kornerde rüzgarın etkisiyle kaleye yönelen top üst direkten oyun alanına döndü.

50'Menemen Belediyespor tehlikeli geldi. Hakan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun şutunu Fabiano çıkardı. Devam eden atakta Erman'ın vuruşunu yine Fabiano topu kurtardı ve top dışarıya gitti. Menemen Belediyespor korner kullanacak.

49'Stoch Ertuğrul'un müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem devam kararı verdikten sonra itiraz eden Stoch sarı kart gördü.

48'İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle oyuncular zaman zaman topu kontrol etmekle güçlük yaşıyor.

47'Erman'ın kullandığı serbest vuruşta Roman Neustadter kafayla topu karşıladı.

46'Ertuğrul Aatif'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

D.A.İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45'Erman'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü. Devam eden atakta Mustafa'nın ortası Fabiano'da kaldı.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

45'İbrahim Savaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak.

44'Erman'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa'nın kafa vuruşu dışarıya gitti.

44'Abdullah Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

43'Menemen Belediyesporlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sora kendi aralarında pas yapıyor.

42'Mustafa İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

41'Stoch'un kullandığı ikinci kornerde Amir yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

40'Stoch'un kullandığı kornerde Ozan'ın kafa vuruşunu kaleci çıkardı. Sonrasında Ozan tekrar vurdu bu kez savunma topu karşıladı. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

40'Salih'in pasında topla buluşan Fernandao'nun şutu Efe'ye çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

39'Menemen Belediyespor tehlikeli geldi. Topla birlikte ceza sahasına giren Mert Hakan'ın şutu dışarıya gitti.

38'İsmail'in soldan yaptığı ortada Aatif topa yetişemedi ve top dışarıya gitti.

37'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda baskıyı kırmak için kendi aralarında pas yapıyor.

36'Menemen Belediyespor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

35'Fenerbahçe'de Fernandao sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

34'Erman'ın sağdan yaptığı ortayı Roman Neustadter karşıladı. Menemen Belediyespor korner kullanacak.

33'Erman'ın kullandığı ikinci kornerde Fabiano yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

33'Erman korneri paslı kullandıktan sonra İsmail topa dokundu. Ev sahibi bir kez daha korner kullanacak.

32'Hakan Roman Neustadter'den sıyrılmak isterken top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

32'Erman serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak top Fabiano'da kaldı.

31'Hakan Skrtel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak. Hakem Skrtel'i uyardı.

30'Stoch'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Devam eden atakta İsmail'in şutu dışarıya gitti.

29'Stoch'un sağdan yaptığı ortada top Yasin'in eline çarptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

29'Fenerbahçe tehlikeli geldi. İsmail'in soldan yaptığı ortada Savaş topu Stoch'a indirdi. Onun ortasında savunma topu karşıladı.

28'Hızlı gelişen Menemen Belediyespor atağında Mert Hakan Fabiano'yla karşı karşıya kalacakken topu ayağından fazla açtı ve Fabiano kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

27'Erman'ın kullandığı serbest vuruşta Efe ceza alanında topu alırken elle müdahalede bulundu.

26'Menemen Belediyespor'da Hakan yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

26'Ev sahibi takım bu dakikalarda ataklarını Yasin ve Abdullah'ın oynadığı sol kanattan yapıyor.

26'Yasin'in sol kanattan yaptığı orta Fabiano'da kaldı.

25'Abdullah korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Mustafa'nın ortası doğrudan dışarıya gitti.

24'Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortayı Martin Skrtel karşıladı. Devam eden atakta top dışarıya gitti. Menemen Belediyespor korner kullanacak.

23'Menemen Belediyespor oyuna yeniden başladı.

22'Penaltıda topun başına geçen Fernandao topu ağlara gönderdi.

22'GOL!

21'Stoch'un kullandığı korneri savunma karşıladı. Devam eden atakta topla birlikte ceza sahasına giren Salih Erman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

21'Penaltı!

21'Salih sağdan ortasını yapmak isterken Salih araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

20'Stoch serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Salih ortasını yaptı. Onun ortasında Roman Neustadter'in kafa vuruşu dışarıya gitti.

19'Stoch rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

18'Tola oynama oranları: Menemen Belediyespor %42 Fenerbahçe %58

17'Menemen Belediyesporlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Yasin soldan ortasını yaptı. Onun ortasını Skrtel karşıladı.

16'Erman orta sahada yerde kaldı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak.

15'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

14'Abdullah sağ kanattan hareketlenen Hakan'ı düşündü ancak top oldukça hızlı. Fabiano çıktı ve topu kontrol etti.

13'Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortaya Skrtel ayak koydu ve top Abdullah'a çarparak dışarıya gitti.

12'Karşılaşmada bu dakikalarda tempo artmaya başladı.

11'İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada Veli, Fernandao'dan önce kafayı vurdu ve tehlikeyi önledi.

10'Menemen Belediyespor tehlikeli geldi. Hakan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Abdullah'ın vuruşu yandan dışarıya gitti.

10'Menemen Belediyesporlu futbolcular korneri paslı kullandıktan sonra yapılan ortayı savunma karşıladı.

9'Abdullah sol kanattan orta yapmak isterken Savaş araya girdi ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

8'Gelişen Menemen Belediyespor atağında Erman'ın ceza sahası dışından çektiği şut yandan dışarıya gitti.

7'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

6'Fenerbahçeli futbolcular ön alanda pres yaparak rakibini hücuma çıkartmamaya çalışıyor.

5'Fenerbahçe'de atağa çıkan Skrtel'in ortasında Fernandao topu kontrol edemedi ve savunma araya girdi.

4'Gelişen Fenerbahçe atağında Salih'in ceza sahası içinden yaptığı ortada Ozan voleyle topu ağlara göndermek istedi ancak top dışarıya gitti.

4'Salih serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Sonrasında sarı lacivertli futbolcular kendi aralarında paslaşıyor.

3'Fernandao Veli'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

2'Savaş Fabiano'ya doğru tehlikeli bir geri pas attı ancak Fabiano top oyundan çıkmadan topa yetişmeyi başardı.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

M.Ö.İzmir'de İstiklal Marşımız...

M.Ö.Karşılaşma öncesi Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapılıyor.M.Ö.Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

M.Ö.Menemen Belediyespor'un 11'i: Amir, Veli, Efe, Mustafa, Mert, İbrahim Dağaşan, Yasin, Murat, Erman Kılıç, Ertuğrul, Abdullah

M.Ö.Fenerbahçe'nin 11'i: Fabiano; Savaş, Skrtel, Neustadter, İsmail; Ozan, Abdurraman, Salih; Stoch, Aatif, Fernandao M.Ö.Mücadelenin canlı anlatımıyla sizlerle birlikte olacağız.

M.Ö.Ziraat Türkiye Kupası 3. Haftasında Menemen Belediyespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak

FENERBAHÇE MENEMEN GOLLERİ VE GENİŞ ÖZETİ İZLE

İşte Menemen Belediyespor'un 11'i:

Amir, Veli, Efe, Mustafa, Mert, İbrahim Dağaşan, Yasin, Murat, Erman Kılıç, Ertuğrul, Abdullah

İşte Fenerbahçe'nin 11'i;

Fabiano, Skrtel, Neustadter, Abdurrahman, Savaş, Ozan, İsmail, Salih, Stoch, Aatif, Fernandao.

MENEMEN BELEDİYESPOR 0 - 0 FENERBAHÇE





Suat Kaya’dan "Fenerbahçe" itirafı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü İzmir’de Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Menemen Belediyespor’un Teknik Direktörü Suat Kaya, Fenerbahçe ile renklerinin ve logolarının benzer olduğunu ifade ederek, “Renklerimiz, logolarımız, takım otobüsümüz aynı. Bir tek ben Galatasaraylıyım” dedi.

Futbolcuyken uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve birçok maçta ezeli rakipleri Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Suat Kaya, “Orada çok yorulmuştum şimdi kenarda olacağım. Ben yorulmayacağım, oyuncular yorulacak” diye konuştu. (Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Menemen Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Ligde Karşıyaka’yı 2-1 yenerek ilk yarıyı zirvenin 3 puan gerisinde tamamlayan Menemen Belediyespor, Fenerbahçe maçına Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.

Menemen İlçe Stadı'nda yaptıkları idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, ligde lider olarak bir üst lige çıkmak istediklerini ifade ederek, “Ziraat Türkiye Kupası'nda ise antrenman pozisyonlarını maça çevirerek tüm oyuncularımızdan faydalanmak istiyoruz. Kulübün kasasına para girmesi için tüm maçları kazanmak gerekiyor” dedi.

İzmir’de Fenerbahçe’yi konuk edecekleri maçın önemli olduğu ifade eden Kaya, “Kısa bir süre sonra da Fenerbahçe’ye konuk olacağız. Bu maçlar grupta gidişatı belirleyecek” diye konuştu.

“Fenerbahçe’ye karşı çok yorulmuştum”

Futbolculuğu döneminde uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve birçok maçta ezeli rakipleri Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Suat Kaya, “Orada çok yorulmuştum şimdi kenarda olacağım. Ben yorulmayacağım, oyuncular yorulacak. Böyle bir takımı ağırlamak, bu kadar büyük bir camiaya karşı oyuncuları hazırlamak ve oynatmak onurdur. İnşallah tertemiz, çok güzel bir maç olur, sahaya güzel şeyler yansır ve kazanan taraf da biz oluruz” temennisinde bulundu.

“Bir tek ben Galatasaraylıyım”

Menemen Belediyespor ile Fenerbahçe’nin renklerinin ve logolarının benzer olmasının sorulması üzerine, “Her şeyimiz aynı. Renklerimiz, logolarımız, takım otobüsümüz aynı. Bir tek ben Galatasaraylıyım. Oyuncuların içinde de Fenerbahçe’ye sempati duyanlar vardır belki. Birbirine karşı sempati duyan iki ayrı ilin değişlik takımlarının maçı olacak. Sahada da bu dostluk devam eder inşallah” dedi.





Erman Kılıç; “Vitrin maçı olacak”

Ligde tek hedeflerinin lider olarak bir üst lige çıkmak olduğunu söyleyen Menemen Belediyespor’un tecrübeli orta sahası Erman Kılıç ise, “Kupada da belli bir yere kadar gitmek istiyoruz. Amed’i burada yendik, Gençlerbirliği maçında puan kaybına uğradık. Bu hafta Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bunu başarabilecek kadromuz var. Fenerbahçe maçı farklı olacak. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. Bu da ekstra bir motive olacak. Genç arkadaşlarımız için vitrin maçı olacak” ifadelerini kullandı.



Tecrübeli oyuncu Gökhan Ünal’ın soğuk algınlığı nedeniyle katılmadığı idmana düz koşu ile başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra şut çalışması yaptı. Menemen Belediyespor - Fenerbahçe karşılaşması perşembe günü 20.30'da oynanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 22 Aralık 2016

Stadyum: İzmir Atatürk Stadı

Maçın hakemi: Arda Kardeşler

Canlı Yayın: ATV

Canlı anlatım: Türkiyegazetesi.com.tr

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı yarın oynanacak Yeni Amasyaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda 3. hafta heyecanı yarın ve 21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gruplarda 2. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Vodafone Arena’da Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Boluspor deplasmanına gidecekken, Amed Spor Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Menemen Belediyespor’un konuğu olacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda

3. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

20 Aralık Salı

12.00 Yeni Amasyaspor - Sivasspor

14.00 Kasımpaşa - İnegölspor

16.00 Elazığspor - Anagold 24Erzincanspor

18.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

20.00 Boluspor - Beşiktaş

21 Aralık Çarşamba

12.00 Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor

14.00 Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor

14.30 Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor

16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor

18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor

20.30 Galatasaray - Tuzlaspor

22 Aralık Perşembe

12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği

14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor

16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği

18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor

20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe