Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015 yılında 8 milyon Euro'ya transfer olduğu Milan'da yeteri kadar şans bulamayan ve bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen Brezilyalı golcünün, devre arasında Spartak Moskova'ya transfer olacağı öne sürüldü.

29 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Vigorelli çıkan iddiaları yalanlamazken, Luiz Adriano'nun Rusya Ligi'nde yeniden 'star' kategorisine çıkabileceğini söyledi.

Shakhtar Donetsk'teki tecrübesinin Rus Ligi'ne uyum sorunu yaşamasına engel olacağını belirten menajer Vigorelli, ''Luiz Adriano sadece Spartak için değil, Rus futbolu için çok önemli bir imza olur. Rusya Ligi'nde yeniden yıldız kategorisine girer. Ukrayna yılları da Rusya'ya uyumunu kolaylaştırır'' dedi.

'Onu transfer etmek aptallık'

Öte yandan Yaya Toure'nin menajerliğini yapan Dimitri Seluk, Luiz Adriano hakkında ağır sözler söyledi. Seluk, Brezilyalı futbolcuyu ''Tam bir aptal'' olarak nitelerken, ''Onu transfer eden takımda aptallık yapmış olur. Bu sezon sadece 120 dakika oynamış bir oyuncuya neden milyonlar vereceksiniz ki! Onu Shakhtar yıllarından da tanıyorum. Onlar bir oyuncuyu 30-40 milyon Euro'ya satar. Halbuki Adriano'yu sadece 8 milyona elden çıkardılar. Adriano yalnızca açık alan oyuncusu. Spartak gibi büyük takımlarda oynayacak bir oyuncu değil. Onu ödeyeceğiniz para, sokağa atılmış paradır'' ifadelerini kullandı.