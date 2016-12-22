Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, bu akşam Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor’la oynayacağı 3. hafta maçı için İzmir’e geldi. Özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi 60'a yakın taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar Teknik Direktör Dirk Advocaat’a sevgi gösterilerinde bulunurken, tecrübeli teknik adamın ligde az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kafileyle İzmir'e geldiği görüldü.



Altınordu’dan hediye



Altınordu altyapısından yetişen Salih Uçan’ı görebilmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Altınordu’nun minik futbolcuları, genç oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe kafilesine cevizli incir hediyelerini sundu. Fenerbahçe, maç saatine kadar kampa gireceği otele hareket etti.



Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı- lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel’in yer almadığı 17 kişilik Menemen Belediyespor kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Anıl Demir, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan Civelek, Miroslav Stoch, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Abdurrahman Canlı, Muhammed Samed Karakoç, Erdican Şehit.”



Maç 20.30’da



İzmir Atatürk Stadında bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Mustafa Sönmez yapacak.