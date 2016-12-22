Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Gaziantepspor kafilesi, kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine İstanbul'a karayoluyla gitmek üzere yola çıktı. Ancak, yoğun kar yağışı nedeniyle kafile Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kaldı.

BELEDİYENİN ÇALIŞMALARI BEKLENİYOR

Beşiktaş maçı için İstanbul'a gidecek olan Gaziantepspor, uçak seferlerinin yapılamaması üzerine bu kente Adana'dan kalkacak uçakla gitmek istedi. Bunun için takım otobüsüyle yola çıkan Gaziantepspor kafilesi, kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kaldı. Otobüste mahsur kalan Gaziantepspor kafilesinin, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, karla mücadele çalışmasının ardından yoluna devam edeceği bildirildi.