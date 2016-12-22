Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Kulübü'nün adı uyuşturucu skandalına karıştı. Almanya'nın Köln şehrinde üzerinde Barcelona amblemi bulunan uyuşturucu haplar ele geçirildi. Alman polisi yakaladığı yüzlerce pembe renkli extacy haplara el koydu.

OTOMOBİL MARKALARININ LOGOLARINI DA BASIYORLAR

Uyuşturucu bağımlılığı yaşının gittikçe düşmesi ile gençleri özendirmek için bu tür semboller kullanan çeteler, ünlü İtalyan spor otomobil markalarının logolarını da haplarının üzerine basıyor. Alman Gümrük Araştırma Bürosu'nun konuyla ilgili incelemeleri sürüyor.

ÇOCUK SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Uyuşturucu Kötüye Kullanma Danışma Konseyi'nden bir uzman 2016'nın başında yaptığı araştırmada uyuşturucu kullanan çocuk sayısında ciddi bir artış olduğunu ve tabletlerin üzerinde Darth Vader, R2D2, Mickey Mouse gibi figürlerin kullanıldığını rapor etmişti.