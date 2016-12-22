Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ricardo Quaresma, önceki gün sosyal medyada Beşiktaş tribünlerinin yer aldığı fotoğrafı paylaşmış, altına da "Bunu çok özleyeceğim" notunu düşmüştü.

Sezon sonunda siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten Portekizli yıldızın bu paylaşımı akıllarda soru işaretine neden olurken, hemen ardından kulüp basın sözcüsü Metin Albayrak'tan "Kendisine yeni sözleşme teklif ettik. Oyuncumuz devre arası tatilinden döndükten sonra inşallah imzaları atacağız" açıklaması gelmişti.



Ayrılık olasılığı siyah-beyazlı taraftarlar arasında endişe ile karşılanırken, Quaresma'nın menajerinin İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle hem durum değerlendirmesi yaptığı hem de futbolcusuna gelen teklifleri ilettiği ortaya çıktı.

Tecrübeli oyuncuyu isteyen kulüplerden birisinin daha önce de formasını giydiği Inter, diğerinin ise Demba Ba'nın oynadığı Shanghai Shenhua olduğu öğrenildi. Portekizli yıldız ise, "Önceliğim Beşiktaş" diyerek ilk görüşmeyi siyah-beyazlı kulüple yapacağını açıkladı.

Ricardo Quaresma, iki ayrı dönemde giydiği Beşiktaş formasıyla 131 maçta 26 gol ve 43 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 21 karşılaşmada 3 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.