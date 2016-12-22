FIFA'nın internet sitesinde açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, son olarak 12 Kasım'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Kosova'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, geçen ay olduğu gibi 24. sırada yer aldı.
Listenin ilk 20 sırasında değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.

Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 94, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.
Afrika kıtasında yer alan Ruanda, 9 basamak birden atlayarak 92. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA Dünya sıralaması 12 Ocak 2017'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
 
Sıra   Takımlar    Puan    Değişim
1         Arjantin       1634       -
2         Brezilya      1544       -
3         Almanya     1433       -
4         Şili               1404       -
5         Belçika        1368       -
6         Kolombiya   1345      -
7         Fransa         1305       -
8         Portekiz        1229      -
9         Uruguay        1187      -
10       İspanya       1166       -