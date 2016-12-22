Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA'nın internet sitesinde açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, son olarak 12 Kasım'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Kosova'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, geçen ay olduğu gibi 24. sırada yer aldı.

Listenin ilk 20 sırasında değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.



Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 94, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.

Afrika kıtasında yer alan Ruanda, 9 basamak birden atlayarak 92. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA Dünya sıralaması 12 Ocak 2017'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:



Sıra Takımlar Puan Değişim

1 Arjantin 1634 -

2 Brezilya 1544 -

3 Almanya 1433 -

4 Şili 1404 -

5 Belçika 1368 -

6 Kolombiya 1345 -

7 Fransa 1305 -

8 Portekiz 1229 -

9 Uruguay 1187 -

10 İspanya 1166 -