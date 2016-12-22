Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor’un Başkanı Süleyman Caner, takımın sabit geliri olmaması nedeniyle kapı kapı takvim satmaya çalışıyor. Şehirdeki esnaflar başta olmak üzere birçok kesime takvim satışı yaparak, kulübe gelir sağlamaya çalışan Caner, maçların büyük çoğunluğunda takımı yalnız bırakmayan ve doğuştan fiziksel engelli olan Kader Dönmez’in davetini geri çevirmedi.



Başkan Caner’in evinde ziyaret ettiği Dönmez, takımın bütçesine katkı için satılan takvimlerden satın aldı. Doğuştan engelli olan 27 yaşındaki Kader Dönmez, gönül verdiği futbol takımına destek verdi.

Bütün şehrin takımı desteklemesi gerektiğinin altını çizen Kader Dönmez, “Takımı sahipsiz bırakmasınlar. Ben ağabeylerimin, kardeşlerimin elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyorum. Onlar bana hayat verdiler. Ben de elimden geldiğince onlara katkıda bulunmak istiyorum. Olmaya da çalışıyorum” dedi.



“Herkese örnek olsun”



Kömürspor’un desteklenmesi için çağrısın yineleyen Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün bizi, karda, yağmurda yalnız bırakmayan gelemediği zamanlar bile bize dualarını esirgemeyen Kader kardeşimizin evindeyiz. Kendisi bize her zaman destek oluyor. Yanımızda olması yeter. Kader’in bu desteğinin örnek olmasını temenni ediyorum. Ben her zaman söylüyorum. Bazı insanlar anlamak istemiyor veya işlerine gelmiyor. Zonguldakspor’un sabit geliri olmaması nedeniyle sosyal projelerle gelir temin ediyor. Herkes karınca kararınca elini taşın altına koysun. Kentinin takımına sahip çıksın. Bugün Kader, takımına nasıl sahip çıkıyorsa iş adamları da sanayicisi de şehrin önde gelenlerinin takıma sahip çıkması çağrımızı yineliyoruz.”

Süleyman Caner, Kader’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek herkese örnek olması gerektiğini belirtti.