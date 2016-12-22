Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan idmanda kırmızı-mavili ekip taktiksel ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman çift kale maç ile tamam tamamladı. İdmana sakatlıkları devam eden Alexe ve Skulason katılmadı.
Karabükspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor
22.12.2016 - 14:40 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kardemir Karabükspor Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını taktik idman ile sürdürdü.
Etiketler : karabükspor,süper lig,kayserispor,
431302 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/431302.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
15
10
5
0
30
10
20
35
2
Beşiktaş
15
9
5
1
27
13
14
32
3
Galatasaray
15
9
3
3
25
15
10
30
4
Fenerbahçe
15
8
4
3
31
12
19
28
5
Bursaspor
15
8
3
4
19
14
5
27
6
Konyaspor
15
6
6
3
20
15
5
24
7
Osmanlıspor FK
15
5
8
2
20
16
4
23
8
Antalyaspor
15
5
4
6
14
19
5
19
9
Gençlerbirliği
15
4
7
4
13
11
2
19
10
Kasımpaşa
15
5
3
7
17
23
6
18
11
Alanyaspor
15
5
3
7
21
26
5
18
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
5
18
13
K.D.Ç. Karabük
15
5
3
7
19
23
4
18
14
Akhisar Bld.
15
4
5
6
10
17
7
17
15
Ç. Rizespor
15
3
4
8
15
26
11
13
16
Gaziantepspor
15
3
2
10
15
26
11
11
17
Kayserispor
15
2
3
10
12
26
14
9
18
Adanaspor
15
2
3
10
12
23
11
9
16. Hafta Maçları
24.12.2016
Adanaspor - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2016
Beşiktaş - Gaziantepspor
25.12.2016
Çaykur Rizespor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
25.12.2016
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.12.2016
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.12.2016
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
25.12.2016
Antalyaspor - Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği - Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
15
8
4
3
25
15
10
28
2
Sivasspor
15
8
3
4
24
15
9
27
3
Evkur Yeni Malatyaspor
15
8
3
4
20
15
5
27
4
Boluspor
15
8
2
5
24
21
3
26
5
Eskişehirspor
15
8
4
3
28
19
9
25
6
Ümraniyespor
15
6
4
5
20
15
5
22
7
Balıkesirspor
15
5
6
4
24
16
8
21
8
Giresunspor
15
5
6
4
19
14
5
21
9
Altınordu
15
5
6
4
22
20
2
21
10
Denizlispor
15
6
3
6
21
18
3
18
11
Gaziantep BŞB
15
5
3
7
18
21
3
18
12
Adana Demirspor
15
4
8
3
18
18
0
17
13
Şanlıurfaspor
15
4
5
6
15
15
0
17
14
Bandırmaspor
15
3
5
7
15
21
6
14
15
Elazığspor
15
5
4
6
14
13
1
13
16
Manisaspor
15
3
6
6
14
23
9
12
17
Samsunspor
15
2
5
8
5
21
16
11
18
Mersin İ.Y.
15
2
3
10
11
37
26
6