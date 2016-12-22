Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan idmanda kırmızı-mavili ekip taktiksel ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman çift kale maç ile tamam tamamladı. İdmana sakatlıkları devam eden Alexe ve Skulason katılmadı.