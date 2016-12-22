Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Ryan Babel transferini eleştirdi.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı açıklanan Hollandalı oyuncu Ryan Babel'le ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.



NTV Spor'da konuşan Mehmet Demirkol Ryan Babel transferi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Genelde İspanya -Türkiye transfer ilişkisi şöyle işler. Türkiye'den oraya gidenler başarılı olur, İspanya'dan buraya gelenler başarılı olamaz. Genelde bu böyledir. Ama istisnaları da vardır. Açıkçası ben şu ana kadar Babel'den beklediğimi hiç göremedim. Doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ben umutlu değilim.”