Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde: 

24 Aralık Cumartesi 
16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek 
19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor: Serkan Çınar 

25 Aralık Pazar 
13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır 
16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler 
16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk 
19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Fırat Aydınus 
19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya 

26 Aralık Pazartesi 
19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor: Mete Kalkavan 
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık 