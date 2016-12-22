Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
24 Aralık Cumartesi
16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor: Serkan Çınar
25 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
26 Aralık Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık