Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Aralık Cumartesi

16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık