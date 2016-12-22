Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu üçüncü hafta maçında Aydınspor 1923, maçı 10 kişi tamamlayan Bursaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

BURSASPOR İLK YARIDA KIZARDI

Adnan Menderes Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 17. dakikada Reşo Akın'la bulduğu golle 1-0 öne geçti. 38. dakikadan sarı kartı bulunan Joshua John 44'te ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Bursaspor sahada 10 kişi kaldı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

İlk yarısı bu skorla sona eren maçın ikinci yarısında da başka gol olmadı ve Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Aydınspor 1923, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Bursaspor'u tek golle devirerek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.