Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki file bekçisinin 2018-2019 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin, 2022'nin haziran ayına kadar uzatıldığı bildirildi.

Başkent ekibinin kaptanlığını yapan Lloris, Fransa Milli Takımı formasını 85 kez giydi.