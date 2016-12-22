Haftaya lider giren Bandırma temsilcisi, 5 maçlık galibiyet serisinin ardından CEZ Nymburk'a yenilerek, ikinci mağlubiyetini aldı ve grupta ikinci duruma düştü.
Haftaya Banvit'in ardından averajla ikinci sırada giren Fransız ekibi Monaco ise sahasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 105-86 mağlup edip, 19 puana ulaştı ve grupta tekrar liderlik koltuğuna oturdu.
Gruptaki diğer maçlarda Yunanistan'ın Aris takımı, sahasında İsrail ekibi Ironi Nahariya'yı 85-58, Alman ekibi Fraport Skyliners da sahasında Sloven temsilcisi Helions Suns Domzale'yi 72-62 yendi.
11. haftanın maç programı
A Grubu'nun 11. haftasında 3 Ocak Salı günü Bakken Bears-Helios Suns Domzale, Ironi Nahariya-AS Monaco, CEZ Nymburk-Fraport Skyliners ve Banvit-Aris maçları oynanacak.