Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un, Serdar Taşçı için Spartak Moskova ile görüştüğü ve rakamların belli olduğu öne sürüldü.

Rus basınında çıkan habere göre; Trabzonspor, kontratı sezon sonunda bitecek olan Serdar Taşçı ile kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

6 AYI KALDI, 3 MİLYON İSTEDİLER

Trabzonspor'un, Serdar Taşçı'yı Ocak ayında transfer etmek için Spartak'tan fiyat istediği yazıldı. Rus kulübün yöneticileri ise 6 aylık kontratı kalan Serdar Taşçı için 3 milyon Euro bonservis talep etti.

Bu istek üzerine transfer görüşmelerinin tıkandığı, Trabzonspor'un Serdar Taşçı için 3 milyon Euro verecemeyeceği iletildi.

Ağustos 2013'te Stuttgart'tan Spartak Moskova'ya 4 milyon Euro'ya transfer olan Serdar Taşçı, diz yan bağlarındaki yırtık nedeniyle bu sezon sadece 9 resmi maçta forma giyebildi.