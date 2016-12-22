Maçtan dakikalar
24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Furkan Yaman’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
47. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan’ın vuruşunda topu kaleci Muammer kurtardı.
65. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Sinan Turan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
84. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore’nin vuruşunda Cem Tosun topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mijailovic, topu ağlarla buluşturdu. 2-1
90+4 dakikada Mert Özyıldırım’ın vuruşunda kaleciden seken top Murat Duruer’in önünde kaldı. Murat’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Serdar Diyadın xx, Cemal Bingül xx
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım xx, Anıl Karaer xx, Levent Gülen xx, Kubilay Sönmez xx (Sow dk. 61 xx), Mert Özyıldırım xx, Umut Sönmez xx (Mijailovic dk. 40 xx), Furkan Yaman xx (Soares dk. 74 x), Mert Ilıman xx, Murat Duruer xx, Stevanovic xx, Traore xx
Yedekler: Ahamada, Can, Onur, Devlet Karataş
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
Darıca Gençlerbirliği: Veysel Boz xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Alper dk. 81 ?), İlyas Yılmazer xx, Aziz Kızılgün xx, Serhan Yılmaz xx (Gaffar dk. 63 x), İhsan Uğur Göktaş xx, Hayrullah Bilazer xx
Yedekler: Gökhan, Selçuk, Emre, Gökhan
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Goller: Furkan Yaman (dk. 24), Mijailovic (dk. 84 pen.), Murat Duruer (dk. 90+4) (Kayserispor), Sinan Turan (dk. 65) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: İlyas, Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği)