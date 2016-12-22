Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik direktör Pardew'ün görevine son verildiği bildirildi.İngiliz çalıştırıcı Pardew, 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında başına geçtiği Crystal Palace ile bu sezon ligdeki son 10 maçta 8 mağlubiyet yaşadı.Crystal Palace, ligde oynadığı 17 maç sonunda 15 puanla 17. sırada bulunuyor.