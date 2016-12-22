Anadolu Efes, THY Euroleague’in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 86-76 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “İki gün önce maç kaybettikten sonra buraya gelip kazanmak çok önemliydi. Sonuna kadar savaştık. Galibiyeti hak ettik. Maça iyi başladık. İkinci çeyrekte onların hücum, bizim savunma ribauntlarımızda bir eksikliğimiz vardı. Onlar ikinci çeyrekte farkı açtı. Üçüncü çeyrekte mücadelemizi ortaya koyduk” şeklinde konuştu.
Perasovic: “Galibiyeti hak ettik”
22.12.2016 - 23:12 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Galatasaray Odeabank maçında aldıkları galibiyeti hak ettikleri söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Efes,
431425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/431425.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
15
10
5
0
30
10
20
35
2
Beşiktaş
15
9
5
1
27
13
14
32
3
Galatasaray
15
9
3
3
25
15
10
30
4
Fenerbahçe
15
8
4
3
31
12
19
28
5
Bursaspor
15
8
3
4
19
14
5
27
6
Konyaspor
15
6
6
3
20
15
5
24
7
Osmanlıspor FK
15
5
8
2
20
16
4
23
8
Antalyaspor
15
5
4
6
14
19
5
19
9
Gençlerbirliği
15
4
7
4
13
11
2
19
10
Kasımpaşa
15
5
3
7
17
23
6
18
11
Alanyaspor
15
5
3
7
21
26
5
18
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
5
18
13
K.D.Ç. Karabük
15
5
3
7
19
23
4
18
14
Akhisar Bld.
15
4
5
6
10
17
7
17
15
Ç. Rizespor
15
3
4
8
15
26
11
13
16
Gaziantepspor
15
3
2
10
15
26
11
11
17
Kayserispor
15
2
3
10
12
26
14
9
18
Adanaspor
15
2
3
10
12
23
11
9
16. Hafta Maçları
24.12.2016
Adanaspor - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2016
Beşiktaş - Gaziantepspor
25.12.2016
Çaykur Rizespor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
25.12.2016
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.12.2016
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.12.2016
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
25.12.2016
Antalyaspor - Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği - Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
15
8
4
3
25
15
10
28
2
Sivasspor
15
8
3
4
24
15
9
27
3
Evkur Yeni Malatyaspor
15
8
3
4
20
15
5
27
4
Boluspor
15
8
2
5
24
21
3
26
5
Eskişehirspor
15
8
4
3
28
19
9
25
6
Ümraniyespor
15
6
4
5
20
15
5
22
7
Balıkesirspor
15
5
6
4
24
16
8
21
8
Giresunspor
15
5
6
4
19
14
5
21
9
Altınordu
15
5
6
4
22
20
2
21
10
Denizlispor
15
6
3
6
21
18
3
18
11
Gaziantep BŞB
15
5
3
7
18
21
3
18
12
Adana Demirspor
15
4
8
3
18
18
0
17
13
Şanlıurfaspor
15
4
5
6
15
15
0
17
14
Bandırmaspor
15
3
5
7
15
21
6
14
15
Elazığspor
15
5
4
6
14
13
1
13
16
Manisaspor
15
3
6
6
14
23
9
12
17
Samsunspor
15
2
5
8
5
21
16
11
18
Mersin İ.Y.
15
2
3
10
11
37
26
6