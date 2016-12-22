Yıldızlar Karması Şehitleri anma ve destek maçı sonrası Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, “Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif ettiler. Federasyonumuzla, biz futbolcular hep birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Elde edilen gelirler şehit ailelerine gönderilecek. İyi de bir para toplandığını düşünüyorum. Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Yerlisi yabancısı buraya geldi. Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü bir ülke olduğunu gösterdik. Biz hep birlikte güçlüyüz, bunu bir kez daha gösterdik” açıklamalarında bulundu.
İnan: 'Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı'
22.12.2016 - 22:59 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, “Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Etiketler : selçuk inan,galatasaray,
431428 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/431428.aspx
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10
30
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12
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4
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5
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13
11
2
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10
Kasımpaşa
15
5
3
7
17
23
6
18
11
Alanyaspor
15
5
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7
21
26
5
18
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
5
18
13
K.D.Ç. Karabük
15
5
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7
19
23
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18
14
Akhisar Bld.
15
4
5
6
10
17
7
17
15
Ç. Rizespor
15
3
4
8
15
26
11
13
16
Gaziantepspor
15
3
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15
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11
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17
Kayserispor
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3
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
15
8
4
3
25
15
10
28
2
Sivasspor
15
8
3
4
24
15
9
27
3
Evkur Yeni Malatyaspor
15
8
3
4
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5
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Bandırmaspor
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Elazığspor
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Manisaspor
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Mersin İ.Y.
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