Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor İvelin Popov ve Serdar Taşçı'nın transferinde son aşamaya girdi. Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, iki yıldız için Spartak Moskova ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Usta'nın iki oyuncusu için Rus kulübüne para artık futbolcusu takası teklifinde bulunacağı, olumsuz yanıt alması halinde de kiralama formülünü gündeme getireceği belirtildi. Başkan Usta, Spartak Moskova'nın yanı sıra Popov ve Serdar'la da bir kez daha pazarlık masasına oturacak.

Spartak Moskova ile bu sezon 14 maça çıkan Popov, 2 gol attı, 1 asist yaptı.

29 yaşındaki Serdar, takımı Spartak Moskova ile 8 maçta 634 dakika süre aldı.

Provokasyona gelmeyin

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, F.Bahçe maçı öncesi taraftarı sağduyuya çağırdı: "Futbolun dilinde barış ve kardeşliğe el uzatalım. Rakibimiz kim olursa olsun kardeşliği sürdürelim. Kimse birbirinin onurunu kırmasın, kalbini incitmesin. Sağduyulu olalım. Tüm tribünleri provokasyondan uzak olmaya davet ediyorum. Bu zor günlerde ülkemizin barışa, huzura ihtiyacı var."