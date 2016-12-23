Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor maçında diz çapraz bağı kopan Serdar Aziz'in sezonu kapatması, Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması Galatasaray'ın ara transfer planlarını değiştirdi. Daha önce sol bek ve forvet transferi için temaslarda bulunan sarı-kırmızılı yönetim devre arasında önceliği mecburen stopere verecek. G.Saray'da transfer bütçesinin az olması nedeniyle sezon başında Real Betis'e kiralanan Ryan Donk'un geri çağrılması söz konusu.

500 BİN EURO ASLAN'DAN

Donk'un yıllık ücretinin 500 bin Euro'sunu ödemekle yükümlü olan Galatasaray, oynadığı dönemde hayal kırıklığı oluşturan Hollandalı oyuncuyu maddi yetersizlik yüzünden tekrar kadrosuna katabilir. Kiralık sözleşmesindeki maddeye göre Donk, 20 maçta 45 dakikadan fazla süre alması durumunda Real Betis Donk'un bonservisini almak zorunda. Şu ana kadar 8 maçta 45 dakikadan fazla sahada kalan Donk için İspanyol ekibi ile masaya oturulacak.

Galatasaray'da Donk

22 MAÇ

11 İLK 11

1 GOL

1473 DAKİKA

GÜLE GÜLE CAVANDA!

Galatasaray'da sezon başında Manchester United'a kaybedilen 5-2'lik hazırlık maçı sonrası yönetimden sağ bek isteyen Riekerink bugünlerde aldığı kararla yönetime "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti. Sezon başında kendisine sunulan listeden Cavanda'yı seçen Hollandalı hocanın bu isteğini yerine getiren Başkan Özbek, oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmak için bedava yollamaya çalışan Trabzonspor'a 1 milyon 800 bin Euro bonservis ödemişti.

Aslan, Tarkan'a talip

Orta saha bölgesine alternatif arayan Galatasaray, aradığı oyuncusu Avusturya'da buldu. Alman basınında yer alan iddiaya göre Austria Wien'de forma giyen 22 yaşındaki Tarkan Serbest ile ilgilenen Galatasaray, transferi sonuçlandırmak çin çaba sarf ediyor. Bu sezon 34 resmi maçta forma giyen orta saha oyuncusu 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Tarkan'ın uygun bir maliyetle transfer edilebileceği düşünülüyor.