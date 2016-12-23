Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesi dün akşam Spor Toto Süper Lig’de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katılımıyla “Şehitlere Saygı Maçı” adıyla gerçekleştirilen dayanışma gecesi düzenledi. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in koordinasyonunda Vodafone Arena’da yapılan maç öncesi Kuran-ı Kerim okundu ve ardından dua edildi.

Tüyleri diken diken eden an...

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapmak üzere mikrofonun başına gelirken tüyleri diken diken eden bir tablo ortaya çıktı. Tribünler ayağa kalkarak Başkomutanı alkışlarken nasıl kenetlendiğimizi gösterdi. Erdoğan, “Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri, gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde önlerine çıkan herkese katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Önceki hafta sonu burada stadımızın üst tarafında, biri araçla, biri canlı bomba olarak 2 hain saldırı yaşadık. Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra gerçekleşen bu saldırılarda 37’si polis, 44 şehit ve 238 yaralı verdik” derken, “Geçtiğimiz hafta sonu da Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı gerçekleştirildi. 14 asker şehit oldu, 60 yaralı var. Ankara’da Rus Elçisi Karlov alçakça suikast sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca Suriye’de El Bab’da 15 şehidimiz var, bunun karşılığında da bini aşkın DEAŞ’lıyı orada askerimiz ve ÖSO öldürdü” sözlerini kullandı.

Bir olalım, iri olalım, kardeş olalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 1,5 yıla baktığımızda kesintisiz mücadeleyle dolu bir dönem yaşıyoruz. Fakat şuna inanıyorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ve benim milletimden ricam şudur. Biz tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla 80 milyon tek millet. Biz tek bayrak, şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehittir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Güneydoğu’da şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti’nden başka bizim devletimiz yok. Tüm sponsor firmalara özellikle teşekkür ediyorum. Bütün bunlar bizim birliğimizin, beraberliğimizin nişanesi olsun diliyorum”

Devlet Millet El Ele

∂ Vodafone Arena’da açılan dev Türk bayrağıyla yapılan koreografi beğeni topladı. Doğu Tribünü’nde açılan Türk bayrağının üzerinde resmedilen stadın üstünde Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulundu. Sol üst kısmında Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı bayrağın üzerinde ise “Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne” yazısına yer verildi.

Stat bayraklarla donatıldı

∂ Stadın farklı noktalarına çok sayıda büyük Türk bayrağı asıldı. Vatandaşlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Recep Tayyip Erdoğan”, “Vatan sana canım feda” şeklinde tezahürat yaptı.

Bakanlar maçta

∂ Maça bakanlar Berat Albayrak, Mehmet Müezzinoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş başta olmak üzere spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

'Türk gibi hissediyorum'

Maç öncesi açıklama yapan Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder; “Tek bir ulus görüntüsü göstermek çok önemli. Uzun zamandır Türkiye’de yaşıyorum. Türk insanlarının ne kadar sıcakkanlı olduğunu bugün bir kez daha gördük. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum ve burada kaldığım sürece hep öyle hareket edeceğim” dedi.

Teknik direktör desteği

∂ Geceye Süper Lig kulüplerini çalıştıran teknik direktörler de yoğun katılım göstererek büyük destek verdi. Tolunay Kafkas, Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Hikmet Karaman, Jan Olde Riekerink, İbrahim Üzülmez, Ümit Özat, Igor Tudor, Hari Vukas, Kemal Özdeş, Mustafa Reşit Akçay anlamlı etkinlikte yerlerini alırken görevli polislere moral verdi.

Şehit aileleri tribünde

∂ Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otobüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaparken tribünlerden büyük ilgi gördü. Spor kulübü başkanları da bir otobüs ile stada geldi ve anlamlı gecede yerlerini aldı.

51 milyon lira toplandı

∂ Maçta şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandığı açıklandı. Toplanan gelir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

'Fırsat vermeyeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

'Bizi bölemezler'

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, “Türkiye’yi bölmek isteyenler amacına ulaşamaz. Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

'Emaneti koruyacağız'

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, “Şehitlerimizin emanetlerini koruyarak sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum” dedi.