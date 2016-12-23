Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakipleri, maçların ‘terör ortasında’ geçtiği gerekçesiyle Canelas’la maç yapmaktan kaçınırken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alıyor. Nitekim internette dolaşan videolar da Canelas’lı futbolcuların oynadığı gaddar futbolu gözler önüne seriyor. Oyuncularının çoğu, FC Porto’nun ‘Ultras’ taraftar grubu üyesi olan Mavi-Beyazlı ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alırken, ligde yer alan diğer 13 takımdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldı. Eğer kulüp bu şekilde devam edip ligi kazanırsa 3. Lig’de çıkmak için play-off’a katılacak.