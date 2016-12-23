Rakipleri, maçların ‘terör ortasında’ geçtiği gerekçesiyle Canelas’la maç yapmaktan kaçınırken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alıyor. Nitekim internette dolaşan videolar da Canelas’lı futbolcuların oynadığı gaddar futbolu gözler önüne seriyor. Oyuncularının çoğu, FC Porto’nun ‘Ultras’ taraftar grubu üyesi olan Mavi-Beyazlı ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alırken, ligde yer alan diğer 13 takımdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldı. Eğer kulüp bu şekilde devam edip ligi kazanırsa 3. Lig’de çıkmak için play-off’a katılacak.
İşte dünyanın en tehlikeli takımı! Kimse onlarla oynamak istemiyor...
23.12.2016 - 10:34 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0’lık skorlarla kazandı ancak bunun nedeni oynadıkları muhteşem futbol değil, rakiplerinin onlarla oynamak istememesi ve bu nedenle sahaya çıkmaması.
Etiketler : Portekiz,Canelas,
431532 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/431532.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
15
10
5
0
30
10
20
35
2
Beşiktaş
15
9
5
1
27
13
14
32
3
Galatasaray
15
9
3
3
25
15
10
30
4
Fenerbahçe
15
8
4
3
31
12
19
28
5
Bursaspor
15
8
3
4
19
14
5
27
6
Konyaspor
15
6
6
3
20
15
5
24
7
Osmanlıspor FK
15
5
8
2
20
16
4
23
8
Antalyaspor
15
5
4
6
14
19
5
19
9
Gençlerbirliği
15
4
7
4
13
11
2
19
10
Kasımpaşa
15
5
3
7
17
23
6
18
11
Alanyaspor
15
5
3
7
21
26
5
18
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
5
18
13
K.D.Ç. Karabük
15
5
3
7
19
23
4
18
14
Akhisar Bld.
15
4
5
6
10
17
7
17
15
Ç. Rizespor
15
3
4
8
15
26
11
13
16
Gaziantepspor
15
3
2
10
15
26
11
11
17
Kayserispor
15
2
3
10
12
26
14
9
18
Adanaspor
15
2
3
10
12
23
11
9
16. Hafta Maçları
24.12.2016
Adanaspor - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2016
Beşiktaş - Gaziantepspor
25.12.2016
Çaykur Rizespor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
25.12.2016
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.12.2016
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.12.2016
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
25.12.2016
Antalyaspor - Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği - Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
15
8
4
3
25
15
10
28
2
Sivasspor
15
8
3
4
24
15
9
27
3
Evkur Yeni Malatyaspor
15
8
3
4
20
15
5
27
4
Boluspor
15
8
2
5
24
21
3
26
5
Eskişehirspor
15
8
4
3
28
19
9
25
6
Ümraniyespor
15
6
4
5
20
15
5
22
7
Balıkesirspor
15
5
6
4
24
16
8
21
8
Giresunspor
15
5
6
4
19
14
5
21
9
Altınordu
15
5
6
4
22
20
2
21
10
Denizlispor
15
6
3
6
21
18
3
18
11
Gaziantep BŞB
15
5
3
7
18
21
3
18
12
Adana Demirspor
15
4
8
3
18
18
0
17
13
Şanlıurfaspor
15
4
5
6
15
15
0
17
14
Bandırmaspor
15
3
5
7
15
21
6
14
15
Elazığspor
15
5
4
6
14
13
1
13
16
Manisaspor
15
3
6
6
14
23
9
12
17
Samsunspor
15
2
5
8
5
21
16
11
18
Mersin İ.Y.
15
2
3
10
11
37
26
6