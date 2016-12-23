Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde şehit aileleri yararına düzenlenen "Şehitlere Saygı Maçı"nda forma giyen Beşiktaşlı kaleci Fabricio Agosto Ramírez'in karşılaşma sonrası yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Asker selamı yaparken çekilen fotoğrafını "Hep birlikte" notuyla paylaşan Fabricio kısa sürede rekor beğeniye erişti.

Yanı sıra Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder de maç sonrası kalp ve Türk bayrağı notu ekli fotoğrafıyla taraftarların beğenisini topladı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, "Burada kaldığım sürece kendimi Türk gibi hissedeceğim, hep Türk gibi hareket edeceğim" dedi.