Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can... Düşünsenize Alman Milli Takımı'nın orta sahasını...Löw 2018'de böyle bir orta saha ile dünya kupasında mücadele ederse kimse şaşmasın. Gerçekten Almanya'da çok önemli değerlerimiz var. Hepsi birbirinden yetenekli Türk çocukları. İki arada bir derede kalmış misali kendilerini oynadıkları kulüplerde kabul ettirmek istiyor. Bugün işte o yıldız kumaşına sahip önemli bir isimle Manheim'da yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum. Dortmund alt yapısından yetişen Kerem Demirbay emin adımlarla zirveye koşuyor.

23 yaşındaki genç futbolcu, Hoffineim formasıyla şimdiden Bundesliga'nın gözdesi oldu bile. İlk profesyonelliğini Hamburg'da yaşayan Kerem burada şansız bir dönem geçirdikten sonra önce Kauserslautern, sonra da Düsseldorf formasıyla kiralık olarak bir alt ligde oynadı. Düsseldorf'un ligde kalmasında attığı gollerle büyük katkısı olana Kerem, performansıyla Bundesliga'ya çıkmasını bildi. Tabii ki sohbete önce milli takımdan başladık, 'kararın ne?' dedik:

'TFF önümüzü açmalı'

"Duygularım fazlasıyla Türk Milli Takımı'yla dolu. Ancak bunu söylerken kafamda soru işaretleri var. Bazılarının kastettiği gibi 'ayrıcalık veya ilk 11 garantisi isterim' gibi bir tavrım yok, olamaz da. Böyle bir istekte bulunmak çok anlamsız. Ancak ben Alman vatandaşıyım ve bu benim kariyerim açısından büyük bir avantaj. İsteğim Türkiye'nin bizi çifte vatandaşlıktan yararlandırması. Federasyonun ben ve benim gibi oyuncuların önünü açacağımı inanıyorum. Çünkü şimdiki statümle İngiltere ve İspanya'ya hiçbir engel yok transferimde. O nedenle bu düşüncelerimin bilinmesini istiyorum."

'Fatih hocama bağlı'

"Ayrıca şu duyguyla Türk Milli Takımı'na gelmek istemem. 'Almanlar'a kaptırmamak' anlayışıyla çağrılmak istemiyorum ben Türk Milli Takımı'na... Katkı yapacak ve zaferlere taşıyacak bir futbolcu olarak gelmek istiyorum. Bu konuda polemik olsun istemiyorum çünkü amacım iyi anlaşılmam, naz yapmak değil. Tabii ki bu kararımda en büyük etken Fatih hoca olacaktır. Eğer hocam beni gerçekten istiyorsa ne zaman çağırırsa seve seve Türkiye'ye gidip görüşürüm. Çünkü onunla bire bir görüşmem benim için çok önemli, inşallah hepimiz için hayırlı bir karar olur."

'Bundesliga'nın devlerine giderim'

"Hoffenheim'da çok mutluyum. 29 yaşında inanılmaz genç ve inanılmaz bilgili kaliteli bir hoca ile kısa zamanda bu performansı yakaladım. Hocanın en büyük özelliği forma adaleti. Çok çalışkan, bir önyargısı yok. Takımın ofansif anlamda yükünü çekmekten haz duyuyorum ama defansif yönümü de geliştiriyorum. 3 yıllık anlaşmam var. Hedeflerimde önce Bundesliga'nın devleri sonrasında da İspanya ve İngiltere var."

'Türkiye neden olmasın'

"Türk kulüpleri de neden olmasın. Cazip bir teklif gelirse düşünürüm. Kariyer planlamamda önceliğimi söyledim. Ama bu konuda kırmızı çizgim yok, profesyonelim ve geleceğimi garanti edecek bir teklife de 'hayır' demem mümkün değil." Gerçekten müthiş sol ayağıyla, üstün futbol zekasıyla, takımın skor yükünü golleriyle ve asistiyle çeken Kerem Demirbay'ı artık çok sık duyacağız. Sanırım onun üzerindeki en ciddi gözler Löw ve Fatih Terim'in olacaktır. İki teknik adam da böyle bir değeri kendi takımında görmek ister. Futbolcu çok yetişiyor ama yıldız bulmak zor bu zamanda, hele Kerem gibisini...