Golden State Warriors 117-101 Brooklyn Nets

Golden State Warriors üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Golden State'de 26 sayı atan Kevin Durant takımının en skorer ismi olud. 23 sayıyla oynayan Klay Thomson da galibiyette büyük rol oynarken, Stephen Curry 15 sayı attı.

Brooklyn Nets'de ise Brook Kopez 28 sayıyla oynadı ve sahanın en skorer ismi olmayı başardı. Brooklyn Nets bu sonuçla üst üste 4. maçından da yenilgiyle ayrılmış oldu.

Indiana Pacers 102-109 Boston Celtic

Gecenin bir diğer maçında, Indiana Pacers ile Boston Celtics karşılaştı. Boston baştan sona üstün oynadıığ mücadeleyi 109-102 kazanmayı başardı.

Boston'da 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, 28 sayı atan Isaiah Thomas takımının en skorer ismi oldu.

Indiana'da Jeff Teague'nin 31 sayısı yenilgiye engel olamadı. Indianı'da ayrı zamanda Thaddeus Young 15 sayı, 12 ribaundla oynadı.

New York Knicks 106-95 Orlando Magic

Bir diğer karşılaşmada New York Knicks, Orlando Magic ile karşılaştı. New York Knicks, Orlando'yu 106-95 mağlup etmeyi başardı.

New York Knicks'de 14 sayı, 16 ribaundla oynayan Kyle O'Quinn galibiyetle önemli rol aldı. 19 sayı atan Derrick Rose ise New York'un en skorer ismi oldu.

Orlanda'da ise Serge Ibaka 23 sayı, Evan Fournier 21 sayıyla oynadı.

Miami Heat 115-107 Los Angeles Lakers

Miami Heat, gecenin bir diğer maçında LA Lakers ile karşı karşıya geldi. Miami Heat büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı 115-107 kazandı.

Justice Winslow ve Hassan Whiteside 23'er sayı, 13'er ribaundla galibiyette büyük rol oynadı.

LA Lakers'da ise Lou Williams'ın 27 sayısı yenilgiye engel olamadı.

San Antonio Spurs 101 - 106 L.A. Clippers

San Antonio Spurs ekibi, Staples Center'da L.A. Clippers'a konuk olduğu karşılaşmada Clippers'ı 106-101 mağlup etti.

Spurs tarafında Kawhi Leonard 27 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynarken, Pau Gasol de 21 sayı ve 9 ribaund ile oynadı.

Clippers ekibinde de takımın en skoreri 19 sayıyla Chris Paul olurken, DeAndre Jordan da 11 sayı ve 9 ribaund ile mücadele etti.