Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Antalyaspor yönetiminin 'Brezilyalı ses getirecek yıldız' diye adlandırıp isim belirtmek istemediği futbolcunun Robinho olarak bilinen 32 yaşındaki Robson de Souza olduğu öğrenildi.

Yöneticilerin transferi tamamlamak istedikleri, yıldız futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da kadrosunda istediği ifade edilen Brezilyalı Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra futbol kariyerine ülkesinde Atletico Mineiro'da devam ediyor.

ETO'O TRANSFERİ BU KEZ GERÇEKLEŞECEK



Öte yandan golcü arayışı içinde olan Beşiktaş'ın sezon başında alamadığı Eto'o ve kulübüyle bu kez anlaştığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı öğrenildi.