Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yaşanan hain terör saldırılarının ardından Brezilya kanalı SporTV, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşları Josef de Souza ile görüştü. Yıldız futbolcuya, Türkiye'de son 10 gün içinde 27 polisin öldüğü, Rus Büyükelçi'nin öldürüldüğü ve tüm bu yaşananlar nedeniyle kendisini nasıl hissettiği soruldu. Josef'in cevabı tokat gibi oldu: "İstanbul'da çok mutluyum. Türkiye muhteşem bir ülke. Dışarıda bazen kötü şeyler yaşanıyor. Fakat bugünlerde dünyanın her yerinde böyle olaylar var. Şunu net olarak söylüyorum ki; Türkiye Brezilya'dan çok daha güvenli bir ülke. Burada olduğum için minnettarım." Josef, önceki akşam Vodafone Arena'da şehitler için düzenlenen Yıldızlar Karması maçında forma giymişti.