Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yaz Zenit'ten Hulk'u 55.8 milyon Euro'ya transfer ederek Çin rekoru kıran Shanghai SIPG, yeni bir rekor transfere daha imza attı... Shanghai, Chelsea forması giyen Oscar'ı 60 milyon Euro (Yaklaşık 220 milyon TL) karşılığında renklerine bağladı. 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun kazancı hakkında net bir açıklama henüz yapılmazken, Chelsea'den aldığı yıllık 6 milyon Euro'nun üç katı kadar bir ücreti cebine koyacağı iddia ediliyor. Oscar ayrıca Londra ekibinin bu güne kadar sattığı en pahalı oyuncu olarak da tarihe geçti. Çin medyası, bu transferle birlikte ülkenin futbola yatırımının 1 milyar Dolar'ı geçtiğini belirtti.