Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Wesley Sneijder ve Samuel Eto'o'nun organizasyonda yer alması nedeniyle Hollanda ve İngiliz basını karşılaşmayı haberleştirirken, De Telegraaf gazetesinin internet sitesinde, "Wesley Sneijder ve arkadaşları, Türkiye'de hayatını kaybeden polisleri birlikte selamladı" ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca Sneijder'in "Uzun zamandır buradayım. Kendimi Türk gibi hissediyorum ve bu ülkeyi çok seviyorum" sözlerine de geniş yer ayrıldı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden basın kuruluşları da karşılaşma ile ilgili detayları haberleştirdi.

Riekerink, Vodafone Arena'daki maçta kulübede teknik adamların yanında yer almış, maç öncesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkışmıştı.