Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Moskova’da destan yazdı! THY Euroleague’in 14. haftasında lider CSKA Moskova’ya misafir olan temsilcimiz uzatmalara giden maçı 95-79 kazandı. Geçen sezon da uzatmalara giden finalde rakibine şanssız bir şekilde kaybeden temsilcimiz bu defa tam anlamıyla ders vererek kazandı ve rövanşı da almış oldu. Oyun atılan karşılıklı basketlerle başladı. İlk mola sonrası CSKA 12-0’lık seri yakaladı ve çeyreği 23-13 önde bitirdi. İlk yarının sonuna doğru hücumda vites artıran CSKA devreye de 41-36 önde girdi.

Dixon uzattı

Üçüncü periyodun ilk molasında 55-44 CSKA üstünlüğü vardı. Etkili hücumlarla sayılar bulan sarı-lacivertliler çeyrek sonunda farkı bir sayıya kadar indirmeyi başardı: 59-58. Final bölümü nefes kesti. CSKA son 27 saniyede bulduğu üçlükle 75-72 öne geçti. Dixon’ın basket faulü skoru eşitledi ve maç uzatmalara gitti: 75-75. Uzatma çeyreğinde Fenerbahçe top göstermedi neredeyse. Sarı-lacivertliler 5 dakikalık ekstra bölüme 11-0’lık seriyle başlayınca Ruslar dağıldı ve Fenerbahçe salondan 95-79’luk zaferle ayrıldı.