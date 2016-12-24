Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig takımlarının tamamının yer aldığı ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen organizasyonla ilgili olarak Brezilya kanalı Spor TV Fenerbahçeli Josef De Souza’yla görüştü. Türkiye’deki terör eylemleriyle ilgili sorulara içten cevaplar veren De Souza, “Türk halkı, bu tip şeylere rağmen hayatlarına devam ediyor. Stadyumlara gitmekten korkmuyorlar. Bunlar buradaki insanları korkutamaz” dedi. İstanbul’da çok mutlu olduğunu söyleyen De Souza, 2.5 yıl daha kontratı olduğunu hatırlatıp, “Bir yere ayrılmayı düşünmüyorum” dedi.

Harika bir şehirdeyim

Kendisinin ve ailesinin ilk başta tedirgin günler geçirdiğini de itiraf eden De Souza, “Ben, evden çıkarken bir parça korkuyordum evet. Kalabalıkların olduğu yerlere gitmekten uzak duruyordum, Ama gördüm ki insanlar hayatlarına aynen devam ediyorlar. İstanbul’da çok mutluyum. Profesyonel olarak, oynadığım en iyi kulüpteyim. İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke. Dışarıda bazen kötü şeyler yaşanıyor. Fakat bugünlerde dünyanın her yerinde böyle kötü şeyler var. Şunu net olarak söylüyorum ki; Türkiye, Brezilya’dan çok daha güvenli bir ülke. Burada olduğum için minnettarım, 2.5 yıllık kontratım var ve bunu burada tamamlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.