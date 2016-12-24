Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAKIMA DÖNMENİ İSTİYORUZ

Sosa'nın Fenerbahçe'ye gidecek olması nedeniyle büyük bir panik yaşayan ve taraftarların tepkisine hedef olan Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti. Sosa'yla temas kuran Siyah-Beyazlı yöneticiler, "Sakın Fenerbahçe'ye imza atma. Devre arasında seni yeniden takımda görmek istiyoruz" dediler. Sosa'nın Milan'daki durumunu öğrenen Beşiktaş yönetiminden gelen teklif ise Sosa'yı şaşırttı.

MİLAN FENER'E SICAK BAKIYOR

7.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Sosa'nın Siyah- Beyazlı takıma dönüşüne Milan yönetiminin vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Milan'ın Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde 7.5 milyon Euro'luk ücreti talep edeceği iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin yarım sezon için 1 milyon Euro kiralama bedeli teklifine olumlu yaklaşan İtalyan kulübü 5 milyon Euro da satış opsiyonu koymak istiyor.