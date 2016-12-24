Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen mor-sarılı ekip, lige verilecek araya galibiyetle girmek istiyor.
Üç kulvarda yoluna devam eden Osmanlıspor, Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 13 puanla 15. sırada yer alıyor.
Osmanlıspor'da cezalı futbolcu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Raul Rusescu bu maçta görev yapamayacak.
Yeni Rize Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Osmanlıspor, Rizespor deplasmanında
24.12.2016 - 10:10 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen mor-sarılı ekip, lige verilecek araya galibiyetle girmek istiyor.
Etiketler : osmanlıspor,rizespor,süper lig,16. hafta,
431823 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/431823.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
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20
35
2
Beşiktaş
15
9
5
1
27
13
14
32
3
Galatasaray
15
9
3
3
25
15
10
30
4
Fenerbahçe
15
8
4
3
31
12
19
28
5
Bursaspor
15
8
3
4
19
14
5
27
6
Konyaspor
15
6
6
3
20
15
5
24
7
Osmanlıspor FK
15
5
8
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20
16
4
23
8
Antalyaspor
15
5
4
6
14
19
5
19
9
Gençlerbirliği
15
4
7
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13
11
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10
Kasımpaşa
15
5
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7
17
23
6
18
11
Alanyaspor
15
5
3
7
21
26
5
18
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
5
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13
K.D.Ç. Karabük
15
5
3
7
19
23
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14
Akhisar Bld.
15
4
5
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10
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17
15
Ç. Rizespor
15
3
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8
15
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13
16
Gaziantepspor
15
3
2
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15
26
11
11
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Kayserispor
15
2
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10
12
26
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Adanaspor
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3
10
12
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11
9
16. Hafta Maçları
24.12.2016
Adanaspor - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2016
Beşiktaş - Gaziantepspor
25.12.2016
Çaykur Rizespor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
25.12.2016
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.12.2016
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.12.2016
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
25.12.2016
Antalyaspor - Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği - Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
2
Göztepe
15
8
4
3
25
15
10
28
3
Sivasspor
15
8
3
4
24
15
9
27
4
Evkur Yeni Malatyaspor
15
8
3
4
20
15
5
27
5
Boluspor
15
8
2
5
24
21
3
26
6
Ümraniyespor
15
6
4
5
20
15
5
22
7
Balıkesirspor
15
5
6
4
24
16
8
21
8
Giresunspor
15
5
6
4
19
14
5
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9
Altınordu
15
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2
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Gaziantep BŞB
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5
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11
Denizlispor
15
6
3
6
21
18
3
18
12
Adana Demirspor
15
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18
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13
Şanlıurfaspor
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0
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14
Bandırmaspor
15
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5
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15
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Elazığspor
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Manisaspor
15
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Samsunspor
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Mersin İ.Y.
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