Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen mor-sarılı ekip, lige verilecek araya galibiyetle girmek istiyor.

Üç kulvarda yoluna devam eden Osmanlıspor, Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 13 puanla 15. sırada yer alıyor.



Osmanlıspor'da cezalı futbolcu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Raul Rusescu bu maçta görev yapamayacak.

Yeni Rize Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.