Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, şehitlerimiz için oynanan dostluk maçına en çok oyuncu gönderen takımlardan biriydi... Wesley Sneijder, Selçuk İnan, Aurelien Chedjou, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu gibi önemli oyuncuları ile Vodafone Arena'ya çıkan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncuların kendilerinin mutlaka maçta sahaya çıkmak için kulübe başvurdukları ortaya çıktı.

SELÇUK VE SABRİ LİSTENİN BAŞINDA

Organizasyonun yapılacağının açıklanması ve kulüplere yazı gitmesinin ardından ilk önce teknik direktör Jan Olde Riekerink bu maçta görev almak istediğini yönetime bildirdi. Kaptan Selçuk İnan da takım arkadaşlarına bu yardım maçı ile ilgili bilgi verip kimlerin oynamak istediğini sorarken bir an bile duraksamayan Wesley Sneijder "Ben de bu maçta oynamak istiyorum. Bu ülkede yaşıyorum ve ben de yardım etmek istiyorum. Destek olmak adına her şeye hazırım" diyerek adını listeye hemen yazdırdı.

Selçuk İnan'ın yanı sıra yeri oyuncular listesine Sabri Sarıoğlu da hemen dahil olurken Wesley Sneijder'in sözleri takımdaki yabancıları da etkiledi.

Wesley Sneijder'in sonrasında hemen vatandaşı Nigel de Jong da maçta oynamak isterken Aurelien Chedjou da onu takip etti. Yabancı oyuncuların bu davranışı sonrasında hem teknik direktör Riekerink hem de yöneticiler oyunculara teşekkür etti.