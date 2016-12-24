Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı ve Ryan Babel'i İstanbul'a getirdi.

49 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

49 numaralı formayı giyecek olan Babel, bu akşam Arena'da Beşiktaş-Gaziantepspor maçını izleyecek.

YARIM SEZON İÇİN 850 BİN EURO ALACAK

Tecrübeli futbolcunun bu sezonun sonuna kadar 850 bin euro ücret alacağı belirtildi.

Beşiktaş'a 2.5 yıllık imza atacak olan Babel, önümüzdeki yıllar için de senelik 1 milyon 750 bin euro kazanacak.

İMZA PARASI VERİLMEYECEK

Hafta başında resmi sözleşmeye imza atacak olan Hollandalı futbolcunun istediği 1 milyon euro'luk imza parası talebinin ise, Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmediği öğrenildi.