Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Dick Advocaat'ın disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Nijeryalı oyuncu Emenike instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE KATİLİ

Hollandalı teknik adamın fotoğrafının altına İngilizce 'Fenerbahçe Killer' (Fenerbahçe Katili) yazan Nijeryalı oyuncu bu paylaşımın hemen ardından eski takımı Spartak Moskova'ya yeşil ışık yaktı.

SPARTAK'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Rusya Ligi'nde Spartak Moskova'nın lider olduğu puan tablosunu paylaşan Emenike 'soon' (Yakında) notuyla Spartak'a transferini işaret etti.