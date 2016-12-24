Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta cezası biten Marcelo Guedes karşılaşmada forma giyebilecek. Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen Adriano ise takımını eksik bırakacak. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Aras Özbiliz'in sakatlıkları devam ediyor.

Beşiktaş-Gaziantepspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

24 Aralık Cumartesi akşamı Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı-grafikli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.

Siyah-Beyazlılar maçı bekliyor

Spor Toto Süper Lig’de 15 haftada 32 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, Gaziantepspor’la oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam çalışmasında oyuncular, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Futbolcular, antrenmanın ardından kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

Antep’te Elyesa yok

Ligde bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Gaziantepspor’da Elyasa Süme, kart cezalısı olması sebebiyle bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Güneydoğu Anadolu temsilcisinde bu isim dışında eksik oyuncu yer almıyor.

Hutchinson ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Geride kalan 15 haftada 3 sarı kart gören Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Talisca sürpriz yapabilir

Ayak tarak kemiğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Anderson Talisca, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Gaziantepspor maçında forma giyebilecek. Bir süredir antrenmanlara devam eden Brezilyalı oyuncu, "Şehitlere Saygı" organizasyonunda sahaya çıkmıştı.

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasındaki 61. maç

Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde 61. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30’unu kazandı, 11’ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul’da aynı skorla 4-0 kazandı.

Gaziantep 7 maçtır kazanamıyor

Gaziantepspor, Süper Lig’de Beşiktaş’ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2’lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul’daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul’da 4-0’lık skorlarla aldı. Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi. Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul’da oynandı ve Beşiktaş’ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.

İstanbul’daki maçlar

İstanbul’da yapılan lig maçlarında Beşiktaş’ın rakibine belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da Gaziantepspor’a yalnızca 2 kez boyun eğdi. Beşiktaş, İstanbul’daki 27 lig maçının 20’sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da yaptığı maçlarda rakip fileleri 59 kez havalandırdı, kalesinde 21 gol gördü.

Antep, deplasmanda kazanamıyor

Gaziantepspor, deplasmanda 14 maçtır kazanamıyor. En son galibiyetini 16 Ocak 2016’da Kasımpaşa’yı İstanbul’da 2-1 mağlup ederek alan Antep, ardından rakip sahadaki maçlardan 5 beraberlik, 9 yenilgiyle ayrıldı.

Kocaeli, Antalya ve Ankara’daki maçlar

Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla Gaziantespor ile yaptığı 3 maçı İstanbul dışında oynadı. İki takım arasında 2004-2005 sezonunda İstanbul’da yapılması gereken maç, İnönü Stadı’ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı’nda oynandı ve Gaziantepspor 4-3 kazandı. 2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş’ın cezası nedeniyle Antalya’daki Mardan Antalyaspor Stadı’nda seyircisiz yapılan karşılaşma 1-1 bitti. Vodafone Arena’nın yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara’daki Osmanlı Stadı’nda yapılan müsabaka da 1-1 sona erdi.

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasındaki son 10 lig maçı

2011-2012 Gaziantepspor-Beşiktaş 0 - 0

Beşiktaş-Gaziantepspor 3 - 2

2012-2013 Gaziantepspor-Beşiktaş 3 - 2

Beşiktaş-Gaziantepspor 1 - 1

2013-2014 Beşiktaş-Gaziantepspor 2 - 0

Gaziantepspor - Beşiktaş 1 - 2

2014-2015 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş - Gaziantepspor 1 - 1 (Ankara’da oynandı)

2015-2016 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 4

Beşiktaş - Gaziantepspor 4 - 0

MUHTEMEL 11'LER;

BEŞİKTAŞ:

Fabri

Gökhan Gönül

Marcelo

Tosic

Beck

Quaresma

Atiba

Oğuzhan

Tolgay

Cenk

Aboubakar

T.D.: Şenol Güneş

GAZİANTEPSPOR:

Gökhan

Barış

Musa

Hintum

Rajtoral

Muhammed

Abdulkadir

Orkan

Angan

Kangwa

Ghillas

T.D.: İbrahim Üzülmez