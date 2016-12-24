Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maça fırtına gibi başlayan Yeni Malatya henüz 9. dakikada Eren Tozlu'yla 1-0 öne geçti. Bolu bu gole 14. dakikada Diarra'yla cevap verse de 18. dakikada yine Eren Tozlu sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu golle rahatlayan Yeni Malatya, İrfan'la 25. dakikada bir gol daha buldu. 41. dakikada ise sahneye yine Eren Tozlu çıktı, hat-trick yaptı ve skoru 4-1'e getirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 4-1 önde olmasına rağmen baskını azaltmayan Yeni Malatya, 71. dakikada Pereira'yla farkı 4'e çıkardı. Mücadele de bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Yeni Malatya puanını 30 yaptı ve maç fazlasıyla zirveye oturdu. Boluspor ise 26 puanla 5. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

5’inci dakikada kaleye yakın mesafeden İrfan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Erdi güçlükle yumrukladı, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.</div><div> </div><div>9’uncu dakikada İrfan korneri kullandı, Eren kafayla vurdu, top kalecinin parmaklarının ucundan ağlarla buluştu: 0-1.

12’nci dakikada Poepon vurdu, top yandan auta çıktı.

15’inci dakikada Boluspor atağında savunmanın uzaklaştırdığı top Hakan’da kaldı. Hakan soldan ortaladı, arka direkte Diarra düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

18’inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında sağdan önüne atılan pasta çizgiye inen Caner ortaladı, Eren'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

25’inci dakikada sağdan çizgiye inen Caner yerden ortaya çevirdi, İrfan vurdu, top ağlarla buluştu: 1-3.

41’inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira’nın derinlemesine pasında topla buluşan Eren, kendisinin 3’üncü takımının 4’üncü golünü attı: 1-4.

Maçın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

51’inci dakikada Azubuike’nin müdahalesinde Andre Santos yerde kaldı. Azubuike ve Santos arasında çıkan tartışmaya Caner de katılınca 3 oyuncu da sarı kart gördü.

62’nci dakikada topla buluşan Santos kaleci ile karşı karşıya kaldı. Santos kaleciyi çalımlamaya çalıştı, top kalecide kaldı.

71’inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında soldan kullanılan serbest vuruşta Murat Akça kafayla indirdi, Pereira plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-5.

90'ıncı dakikada Diabang'ın sert vuruşunda top direkten döndü.

90+1'inci dakikada Boluspor'lu Diarra, Sinan'a yaptığı sert müdahale sonucu direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yüzüne darbe alarak sakatlanan Sinan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Boluspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 5

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Boluspor: Erdi Yokuşlu (Dk. 60 Melih Ağa), Arapi, Diarra, Emre Kılınç, Özgür İleri (Dk. 46 Andre Santos), Peopon, Murat Yıldırım, Furkan Şeker, Hakan Arslan (Dk. 31 İsmail Yıldırım), Yusuf Emre Gültekin, Özgür Özkaya

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (Dk. 76 Osman Fırat), Pereira (Dk. 73 Sinan Özkan), İrfan Başaran (Dk. 83 Mba), Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang, Murat Akça

Goller: Dk. 9, 18, 41 Eren Tozlu, Dk. 25 İrfan Başaran, Dk. 71 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 14 Diarra (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Diarra (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk.11 Özgür Özkaya, Dk. 51 Andre Santos, Dk. 70 Murat Yıldırım (Boluspor), Dk. 27 Pereira, Dk. 45+2 Mehmet Sak, Dk. 51 Caner Arıcı ve Azubuike, Dk. 81 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)