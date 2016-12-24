Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Moussa Sow'un Manchester United'a attığı röveşata golü, CNN tarafından 2016'nın en güzel golü seçildi.
3 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'le Fenerbahçe olmuştu.
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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Moussa Sow'un Manchester United'a attığı röveşata golü, CNN tarafından 2016'nın en güzel golü seçildi.
3 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'le Fenerbahçe olmuştu.
Etiketler : Moussa Sow,fenerbahçe,