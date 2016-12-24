Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Moussa Sow'un Manchester United'a attığı röveşata golü, CNN tarafından 2016'nın en güzel golü seçildi.

3 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'le Fenerbahçe olmuştu.