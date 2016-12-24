Samsunspor, TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Kötü geçen ilk yarıyı iyi bitirmek istiyorduk. Eskişehir maçında yaptığımız hataları burada da yaptık. Maalesef kaybettik. Bugün kendi hatamızdan kaybettik. Ön taraftaki üretkenliğimizi yakalayamadık. Gücümüz yetmedi. Rakibin etkili oyununa karşı kaybettik. İkinci yarı için umutluyuz. Fiziksel ve taktiksel olarak geliştik. Transfer tahtası açılırsa, yapacağımız transferlerle daha etkili Samsunspor oluşturacağız. 3-4 haftadır görüştüğümüz oyuncular var. Çabalıyorsunuz, bir şeyler yapmak için uğraşıyorsunuz. Ama maalesef oyuncu kalitesi kendini hissettiriyor. Bizim elimizde en azından 2-3 tane etkili oyuncumuz olsa 6-7 puanımız daha olurdu. Tahta açılmazsa bile biz işimizi yarım bırakmayız. Sonuna kadar takımda kalırım. Bizim transfer edeceğimiz oyuncular bile hazır. Sadece tahtanın açılmasını bekliyoruz” dedi.
Özköylü: 'Gücümüz yetmedi'
24.12.2016 - 21:41 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Göztepe maçı sonrası rakibe karşı güçlerinin yetmediğini söyledi.
Etiketler : Samsunspor,Osman Özköylü,
431999 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/431999.aspx
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PTT 1. Lig
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
6
0
31
11
20
36
2
Beşiktaş
15
9
5
1
27
13
14
32
3
Galatasaray
15
9
3
3
25
15
10
30
4
Fenerbahçe
15
8
4
3
31
12
19
28
5
Bursaspor
15
8
3
4
19
14
5
27
6
Konyaspor
15
6
6
3
20
15
5
24
7
Osmanlıspor FK
15
5
8
2
20
16
4
23
8
Antalyaspor
15
5
4
6
14
19
5
19
9
Gençlerbirliği
15
4
7
4
13
11
2
19
10
Kasımpaşa
15
5
3
7
17
23
6
18
11
Alanyaspor
15
5
3
7
21
26
5
18
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
5
18
13
K.D.Ç. Karabük
15
5
3
7
19
23
4
18
14
Akhisar Bld.
15
4
5
6
10
17
7
17
15
Ç. Rizespor
15
3
4
8
15
26
11
13
16
Gaziantepspor
15
3
2
10
15
26
11
11
17
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
18
Kayserispor
15
2
3
10
12
26
14
9
16. Hafta Maçları
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Adanaspor 1 - 1 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2016
Beşiktaş - Gaziantepspor
25.12.2016
Çaykur Rizespor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
25.12.2016
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.12.2016
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.12.2016
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
25.12.2016
Antalyaspor - Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği - Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
15
6
4
5
20
15
5
22
8
Giresunspor
15
5
6
4
19
14
5
21
9
Altınordu
15
5
6
4
22
20
2
21
10
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
11
Denizlispor
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6
3
6
21
18
3
18
12
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
13
Şanlıurfaspor
15
4
5
6
15
15
0
17
14
Bandırmaspor
15
3
5
7
15
21
6
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
15
3
6
6
14
23
9
12
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
15
2
3
10
11
37
26
6