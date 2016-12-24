Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası düzenlene basın toplantısında, “Özellikle kendi evini iyi kullanan bir takım vardı. Maçın başı iyi başladık ama golü yedik. 3’ü bulup daha erken bitirebilirdik. Rakibimiz defansın arkasına yaptığı toplarla golleri de bulabilirdik. Biz de kazandığımız toplarla özellikle ikinci yarı çok iyi çıkışlar yaptık ama sonunu bitiremedik. Böyle zorlu bir deplasmanda kazandığımız için sevinçliyiz. Samsunspor’da genç oyuncular var. Futbol oynamak istiyorlar. Hakem özellikle ikinci yarı takdir hakkını bizden yana hiç kullanmadı. Sadece maçı 3 dakika uzattı. 5 dakika uzatabilirdi. Bu sene 2 puan ortalaması ile gidersek çıkma şansımız olur. Özellikle iç saha avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. İkinci yarı zor bir lig olacak” dedi.
Buruk: 'Kazandığımız için mutluyum'
24.12.2016 - 21:42 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Samsunspor deplasmanında kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi
Etiketler : okan buurk,
432000 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/432000.aspx
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31
11
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Beşiktaş
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9
5
1
27
13
14
32
3
Galatasaray
15
9
3
3
25
15
10
30
4
Fenerbahçe
15
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4
3
31
12
19
28
5
Bursaspor
15
8
3
4
19
14
5
27
6
Konyaspor
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6
3
20
15
5
24
7
Osmanlıspor FK
15
5
8
2
20
16
4
23
8
Antalyaspor
15
5
4
6
14
19
5
19
9
Gençlerbirliği
15
4
7
4
13
11
2
19
10
Kasımpaşa
15
5
3
7
17
23
6
18
11
Alanyaspor
15
5
3
7
21
26
5
18
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
5
18
13
K.D.Ç. Karabük
15
5
3
7
19
23
4
18
14
Akhisar Bld.
15
4
5
6
10
17
7
17
15
Ç. Rizespor
15
3
4
8
15
26
11
13
16
Gaziantepspor
15
3
2
10
15
26
11
11
17
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
18
Kayserispor
15
2
3
10
12
26
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9
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25.12.2016
Antalyaspor - Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği - Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
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Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
15
6
4
5
20
15
5
22
8
Giresunspor
15
5
6
4
19
14
5
21
9
Altınordu
15
5
6
4
22
20
2
21
10
Gaziantep BŞB
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5
3
8
18
22
4
18
11
Denizlispor
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6
3
6
21
18
3
18
12
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
13
Şanlıurfaspor
15
4
5
6
15
15
0
17
14
Bandırmaspor
15
3
5
7
15
21
6
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
15
3
6
6
14
23
9
12
17
Samsunspor
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2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
15
2
3
10
11
37
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