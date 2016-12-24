İlk çeyrekte rakibine 14 sayı atan ev sahibi ekip periyodu 30-24 önde kapatırken, soyunma odasına ise 49-24 önde gitti. İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekip Türk Telekom üçüncü çeyrekte 17-23 üstünlük sağlasa da ev sahibi ekip yeşil-siyahlılar karşılaşmayı 83-75 önde kapattı.Murat Ciner’in başhakemliğini yaptığı karşılaşmada Akhisar Belediyespor’da David Tyler 23 sayı ile skorer oyuncu olurken konuk ekipte Eugene Nathaniel ise 24 sayı ile skorer oyuncu oldu.
Akhisar Belediyespor evinde Türk Telekom’u rahat geçti
24.12.2016 - 22:35 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor konuk ettiği Türk Telekom’u 83-75 yendi.
Etiketler : Akhisar Belediyespor,Türk Telekom,
432009 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/432009.aspx
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15
10
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5
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Alanyaspor
15
5
3
7
21
26
5
18
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
5
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13
K.D.Ç. Karabük
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5
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7
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Akhisar Bld.
15
4
5
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10
17
7
17
15
Ç. Rizespor
15
3
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15
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13
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Gaziantepspor
15
3
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13
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Kayserispor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
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3
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Bandırmaspor
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